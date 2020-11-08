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Rumo ao título? Eleição de Biden nos EUA acende esperança no São Paulo; entenda a situação

Desde a década de 70, quando um candidato democrata vence a eleição a presidente nos Estados Unidos, o Tricolor paulista ganha ao menos um título; confira comparação...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 08:00

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium
O domingo amanheceu ensolarado para os torcedores do São Paulo. Depois da vitória de virada sobre o Goiás na noite de sábado, a equipe firmou-se de vez na briga pelo Campeonato Brasileiro e ainda conta com uma estatística um tanto quanto inusitada, mas sempre válida aos mais supersticiosos: uma ligação entre a eleição presidencial nos Estados Unidos e a conquista de títulos do Tricolor paulista.Joe Biden, do Partido Democrata, acabou eleito presidente nos Estados Unidos na tarde de sábado e bateu o candidato republicano à reeleição Donald Trump. Desde 1976, o São Paulo conquista uma taça no ano em que um democrata vence a eleição norte-americana:
- 2012: Copa Sul-Americana (Barack Obama)- 2008: Campeonato Brasileiro (Barack Obama)- 1996: Copa Master Conmebol/Copa dos Campeões Mundiais (Bill Clinton)- 1992: Libertadores e Mundial (Bill Clinton)- 1976: Taça Governador Nunes Freire (Jimmy Carter) Coincidência ou não, os dados foram postos. O São Paulo está na briga pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Ambas as competições só acabarão em fevereiro de 2021, por conta da pandemia de Covid-19, mas as edições em disputa ainda serão de 2020.
Com o resultado conquistado neste sábado, na virada por 2 a 1 sobre o Goiás, o São Paulo firmou-se como um dos candidatos ao título. Tem dois jogos a menos na tabela e está a apenas dois pontos dos líderes Internacional e Flamengo, que somam 35 cada. No meio da semana, continua sua caminhada na Copa do Brasil, quando enfrenta o Rubro-Negro, pelas quartas de final.

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