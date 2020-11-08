Rumo ao título? Eleição de Biden nos EUA acende esperança no São Paulo; entenda a situação

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

O domingo amanheceu ensolarado para os torcedores do São Paulo. Depois da vitória de virada sobre o Goiás na noite de sábado, a equipe firmou-se de vez na briga pelo Campeonato Brasileiro e ainda conta com uma estatística um tanto quanto inusitada, mas sempre válida aos mais supersticiosos: uma ligação entre a eleição presidencial nos Estados Unidos e a conquista de títulos do Tricolor paulista.Joe Biden, do Partido Democrata, acabou eleito presidente nos Estados Unidos na tarde de sábado e bateu o candidato republicano à reeleição Donald Trump. Desde 1976, o São Paulo conquista uma taça no ano em que um democrata vence a eleição norte-americana:

- 2012: Copa Sul-Americana (Barack Obama)- 2008: Campeonato Brasileiro (Barack Obama)- 1996: Copa Master Conmebol/Copa dos Campeões Mundiais (Bill Clinton)- 1992: Libertadores e Mundial (Bill Clinton)- 1976: Taça Governador Nunes Freire (Jimmy Carter) Coincidência ou não, os dados foram postos. O São Paulo está na briga pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. Ambas as competições só acabarão em fevereiro de 2021, por conta da pandemia de Covid-19, mas as edições em disputa ainda serão de 2020.