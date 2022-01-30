Rumo ao futebol português, Patrick se despede do Grêmio nas redes sociais

O meio-campista Patrick usou as redes sociais para se despedir do Grêmio, clube no qual foi formado desde a infância e de onde está saindo rumo ao futebol português. O jogador defenderá o Santa Clara, equipe que disputa a elite do país europeu. Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Atualmente com 23 anos de idade, Patrick se profissionalizou pelo Imortal apesar de, na última temporada, ter atuado por empréstimo em outra equipe gaúcha, o Brasil de Pelotas, na reta final da Série B do Brasileirão. Ao todo, foram dez partidas.