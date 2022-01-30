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Rumo ao futebol português, Patrick se despede do Grêmio nas redes sociais

Meio-campista é formado nas categorias de base do Tricolor. clube em que estava desde os 11 anos de idade...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2022 às 16:34

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 16:34

O meio-campista Patrick usou as redes sociais para se despedir do Grêmio, clube no qual foi formado desde a infância e de onde está saindo rumo ao futebol português. O jogador defenderá o Santa Clara, equipe que disputa a elite do país europeu. Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Atualmente com 23 anos de idade, Patrick se profissionalizou pelo Imortal apesar de, na última temporada, ter atuado por empréstimo em outra equipe gaúcha, o Brasil de Pelotas, na reta final da Série B do Brasileirão. Ao todo, foram dez partidas.
Pelo Grêmio, ele fez 43 partidas e marcou seis gols pelo time principal entre Gauchão, Campeonato Brasileiro, Recopa Gaúcha e a extinta Primeira Liga.
- Hoje se encerra meu ciclo depois de 12 anos de clube, fica aqui meu agradecimento. Clube que abriu as portas para que eu me tornasse um atleta profissional, agradeço aos amigos que fiz, as pessoas incríveis que conheci, gratidão ao Grêmio e torcida.
Crédito: PatrickestavanoGrêmiodesdeos11anos(FOTO:LucasUebel/GrêmioFBPA

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