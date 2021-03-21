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futebol

Rummenigge descarta Flick na seleção alemã: 'Não é uma possiblidade'

CEO do Bayern garantiu que as duas partes já conversaram e ambas têm interesse em cumprir o contrato até 2023...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 10:34

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 10:34
Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
O CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, descartou de Hansi Flick no final da temporada para assumir a seleção alemã. Em entrevista ao jornal "Welt am Soontag", o dirigente afirmou que ambas as partes querem cumprir o contrato até 2023.
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- Não é uma possibilidade, é um fato (que Flick continuará no Bayern). Temos todo o interesse em cumprir o que decidimos contratualmente. Comuniquei isso claramente a Hansi e ele aceitou profissionalmente.No dia 9, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou que Löw não comandará mais a seleção após a Eurocopa. Ele tinha contrato até 2022, mas deixará o cargo mais cedo.

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