Rummenigge descarta Flick na seleção alemã: 'Não é uma possiblidade'

O CEO do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, descartou de Hansi Flick no final da temporada para assumir a seleção alemã. Em entrevista ao jornal "Welt am Soontag", o dirigente afirmou que ambas as partes querem cumprir o contrato até 2023.

- Não é uma possibilidade, é um fato (que Flick continuará no Bayern). Temos todo o interesse em cumprir o que decidimos contratualmente. Comuniquei isso claramente a Hansi e ele aceitou profissionalmente.No dia 9, a Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou que Löw não comandará mais a seleção após a Eurocopa. Ele tinha contrato até 2022, mas deixará o cargo mais cedo.