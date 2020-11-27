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futebol

Ruim para os dois! Figueirense e Botafogo-SP ficam no empate

Figueira e Pantera não saíram do zero e permanecem afundados na zona de rebaixamento...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 23:24

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 23:24
Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
No Orlando Scarpelli, Figueirense e Botafogo-SP empataram sem gols. Com o placar, o Figueira fica com 21 pontos, na 18ª colocação. A Pantera é a 19ª, com 19 pontos.Na próxima rodada, o Figueirense visita o Confiança, em Sergipe. Já o Botafogo-SP recebe o Juventude, no interior paulista.
O jogo
O Botafogo-SP iniciou a partida com muita velocidade e intensidade no campo de ataque. Antes do relógio marcar 20 minutos, a Pantera havia criado pelo menos quatro oportunidades claras, mas que não morreram dentro do gol por falta de capricho e defesas de Sidão.
O Figueirense demorou a entrar no jogo, mas quando chegou perdeu uma chance inacreditável. Bruno Michel saiu na cara do goleiro, deixou o Darley no chão e com o gol escancarado chutou para fora.
Antes mesmo do intervalo, Bruno Michel teve mais uma oportunidade. Na sobra do escanteio, o atacante soltou o pé e balançou o travessão.
Na etapa final foi a vez do Figueirense se lançar ao ataque e tentar abrir o marcador. Porém, a pressão não deu o resultado esperado e o Bota segurou a igualdade.
Com o duelo aberto, o Botafogo-SP aproveitou o espaço n sistema defensivo do Figueira e teve a bola do jogo. Rafinha arriscou e Guilherme Teixeira salvou em cima da linha.

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