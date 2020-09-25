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futebol

Rudiger entra na mira do Paris Saint-Germain

Chelsea recusou proposta inicial do PSG por empréstimo e afirmou que deseja
negociar o zagueiro alemão em definitivo...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 16:26

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 16:26
Crédito: Rudiger está de saída do Chelsea - GLYN KIRK / IKIMAGES / AFP
Sem espaço no Chelsea de Frank Lampard, Antonio Rudiger está sendo especulado em diversos clubes da Europa para a próxima temporada. Segundo a 'RMC Sports', o PSG mostrou interesse no zagueiro alemão de 27 anos.
A primeira proposta do PSG incluía um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Chelsea recusou a oferta e afirmou que prefere a saída em definitivo do jogador.
Com a formação no Borussia Dortmund,, Rudiger assinou pelo Chelsea em 2017, depois de uma passagem pela Roma. No total, disputou 114 partidas e marcou seis golos.

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