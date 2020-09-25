Rudiger entra na mira do Paris Saint-Germain

Sem espaço no Chelsea de Frank Lampard, Antonio Rudiger está sendo especulado em diversos clubes da Europa para a próxima temporada. Segundo a 'RMC Sports', o PSG mostrou interesse no zagueiro alemão de 27 anos.
A primeira proposta do PSG incluía um empréstimo de uma temporada com opção de compra. O Chelsea recusou a oferta e afirmou que prefere a saída em definitivo do jogador.
Com a formação no Borussia Dortmund,, Rudiger assinou pelo Chelsea em 2017, depois de uma passagem pela Roma. No total, disputou 114 partidas e marcou seis golos.