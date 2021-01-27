Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rudi Garcia, técnico do Lyon, abre as portas para retorno de Benzema

Atacante francês está com 33 anos, tem contrato com equipe merengue até 2022 e ex-empresário afirmou que sonho do atleta é jogar novamente na Ligue 1...
LanceNet

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 13:05

Crédito: Oscar Del Pozo/AFP
Ao ser perguntado sobre a possibilidade do retorno de Benzema ao Lyon, o técnico da equipe francesa, Rudi Garcia, vê com bons olhos a chegada do atacante francês. No entanto, o espanhol sabe que a concretização está distante de ser uma realidade, pois o centroavante tem contrato com o Real Madrid e não disse nada sobre voltar a atuar na Ligue 1.- Benzema no Lyon? Embora não tenha sido Benzema que falou, mas seria fantástico se voltasse a vestir a camisa do Lyon. O que conta é que animou Tino Kadewere (atacante do Lyon) antes do clássico, pois Benzema é ídolo de Tino. Se não estiver bem no Real Madrid, não há problema (em voltar).
Na última segunda-feira, Karim Djaziri, ex-empresário de Benzema, afirmou que o atleta tem o sonho de atuar no Campeonato Francês novamente. O contrato do centroavante com a equipe merengue se encerra apenas em 2022 e o retorno não está descartado. O atleta terá 34 anos e poderá pensar no final de sua carreira no clube em que foi revelado.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados