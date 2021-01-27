Rudi Garcia, técnico do Lyon, abre as portas para retorno de Benzema

Ao ser perguntado sobre a possibilidade do retorno de Benzema ao Lyon, o técnico da equipe francesa, Rudi Garcia, vê com bons olhos a chegada do atacante francês. No entanto, o espanhol sabe que a concretização está distante de ser uma realidade, pois o centroavante tem contrato com o Real Madrid e não disse nada sobre voltar a atuar na Ligue 1.- Benzema no Lyon? Embora não tenha sido Benzema que falou, mas seria fantástico se voltasse a vestir a camisa do Lyon. O que conta é que animou Tino Kadewere (atacante do Lyon) antes do clássico, pois Benzema é ídolo de Tino. Se não estiver bem no Real Madrid, não há problema (em voltar).
Na última segunda-feira, Karim Djaziri, ex-empresário de Benzema, afirmou que o atleta tem o sonho de atuar no Campeonato Francês novamente. O contrato do centroavante com a equipe merengue se encerra apenas em 2022 e o retorno não está descartado. O atleta terá 34 anos e poderá pensar no final de sua carreira no clube em que foi revelado.