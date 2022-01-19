Rubens Menin diz que Jorge Jesus queria ir para o Galo, mas 'o tempo' dele não atendia os prazos do clube

Jorge Jesus foi o “Plan A” do Atlético-MG para assumir o clube em 2022, no lugar de Cuca, que deixou o Galo no fim do ano passado. Porém, o negócio com o técnico Português não evoluiu e o time mineiro acabou fechando com Antonio Mohamed, El Turco. O empresário e investidor do alvinegro, Rubens Menin, detalhou como foram as conversas com Jesus. Menin disse que O treinador não acertou com o Galo, pois o tempo pedido por JJ estava fora do prazo determinado pelo clube para ter um novo comandante. Não fosse por esse problema de prazos, Jorge Jesus e o Atlético teriam feito um acordo, pois segundo Menin Jesus demonstrou interesse em trabalhar no atual campeão Brasileiro. - O Jorge Jesus tem um contrato com o Benfica ainda, que não foi desfeito completamente. O tempo dele não atendia ao tempo do Atlético. Não é que ele não tenha querido vir para o Atlético, não, ele até queria, tinha esse interesse. Mas o tempo dele não dava certo, porque nós precisávamos de um técnico para segunda-feira. A hora que ele não tinha esse tempo para ser dado ao Atlético, as negociações nem prosseguiram - disse Menin em entrevista à rádio Bandeirantes.