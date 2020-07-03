Rubens Menin diz que Galo poderá ser uma marca mundial como Real Madrid e Boca nos próximos anos

Um dos “xodós” da torcida do Atlético-MG neste momento não é nenhum jogador, e sim um empresário. Rubens Menin, dono da MRV Engenharia, tem se tornando pessoa querida dos atleticanos por ajudar o clube a fazer contratações milionárias, montando, pelo menos é a expectativa, um grande time para o alvinegro brigar por títulos. Menin, que também tem participação decisiva na construção da Arena MRV, futuro estádio do Galo, crê que o time mineiro será um potência mundial no universo da bola nos próximos anos. - O Atlético tem tudo para ser uma potência mundial. O Atlético tem torcida enorme, um centro de treinamento que é o melhor do Brasil, com oito campos, vai ter estádio próprio, sem dívida, o que é importante, vai ser uma arena totalmente paga. A gente espera que daqui a dois anos a gente esteja inaugurando contra um time desses, Barcelona, Real Madrid, Boca - disse Menin em live no Canal do Nicola. O otimismo de Menin é grande, que pretende levar a marca do Atlético para vários mercados e ser reconhecido como Real Madrid, Manchester United, entre outros gigantes do futebol mundial. -Uma potência do futebol mundial. Se esse plano for feito, o Atlético tem tudo para ser conhecido no mundo todo. Você chegar na China e o pessoal comprando camisa do Atlético igual do Real Madrid- comentou.