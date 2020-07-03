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Rubens Menin diz que Galo poderá ser uma marca mundial como Real Madrid e Boca nos próximos anos

O empresário, dono da MRV Engenharia, que é parceira do Atlético-MG, aposta em um audacioso plano para tornar o alvinegro em potência mundial...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 18:21
Crédito: O estádio do Galo, que terá nome da empresa de Menin, é um dos trunfos do alvinegro para ser um clube mundial-(Reprodução/Atlético-MG
Um dos “xodós” da torcida do Atlético-MG neste momento não é nenhum jogador, e sim um empresário. Rubens Menin, dono da MRV Engenharia, tem se tornando pessoa querida dos atleticanos por ajudar o clube a fazer contratações milionárias, montando, pelo menos é a expectativa, um grande time para o alvinegro brigar por títulos. Menin, que também tem participação decisiva na construção da Arena MRV, futuro estádio do Galo, crê que o time mineiro será um potência mundial no universo da bola nos próximos anos. - O Atlético tem tudo para ser uma potência mundial. O Atlético tem torcida enorme, um centro de treinamento que é o melhor do Brasil, com oito campos, vai ter estádio próprio, sem dívida, o que é importante, vai ser uma arena totalmente paga. A gente espera que daqui a dois anos a gente esteja inaugurando contra um time desses, Barcelona, Real Madrid, Boca - disse Menin em live no Canal do Nicola. O otimismo de Menin é grande, que pretende levar a marca do Atlético para vários mercados e ser reconhecido como Real Madrid, Manchester United, entre outros gigantes do futebol mundial. -Uma potência do futebol mundial. Se esse plano for feito, o Atlético tem tudo para ser conhecido no mundo todo. Você chegar na China e o pessoal comprando camisa do Atlético igual do Real Madrid- comentou.

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