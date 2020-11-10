Rubens, do time de transição do Galo, treinou com a equipe principal e testou positivo para a Covid-19

A Covid-19 pode ter atingido o elenco do Atlético-MG. Nesta terça-feira, 10 de novembro, o volante Rubens, atleta do time de transição do Galo, testou positivo no exame para o novo coronavírus. Nas últimas semanas, o jogador estava treinando com o elenco principal da equipe, inclusive tendo contato com o novo reforço do time, Eduardo Vargas(Foto). Este é o segundo caso confirmado da Covid-19 em atletas do Galo. Hoje no Corinthians, Juan Cazares foi o outro caso positivo quando ainda estava em Belo Horizonte. A direção atleticana adotou o mesmo procedimento com o volante Rubens, que já está em isolamento após a confirmação do exame. O teste positivo liga o alerta do departamento médico do Galo que passará a observar os jogadores mais de perto. Após a vitória por 4 a 0 no domingo,8, sobre o Flamengo, os atletas do time principal tiveram folga na segunda-feira e retornaram às atividades nesta terça-feira. Sobre Vargas, que teve contato com Rubens, o clube afirmou que ele será apresentado nesta quarta-feira, 11, na Cidade do Galo.