Rúben Dias viaja para Manchester e deve ser anunciado pelo City nas próximas horas

O zagueiro Rúben Dias já deixou Portugal e rumou à Manchester. O ex-zagueiro do Benfica viajou com a companhia dos empresários e se desloca para a cidade inglesa, onde assinará um contrato de cinco temporadas com o City. O Manchester City pagará 68 milhões de euros (cerca de R$ 442 milhões) ao Benfica pelo zagueiro. Com as bonificações e objetivos, o negócio pode chegar aos 71,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 466 milhões).
Rúben Dias fez as categorias de base no Benfica e está no clube português desde 2010. Pelo time profissional, onde atua desde 2017, fez 137 jogos, marcou 12 gols e deu seis assistências.