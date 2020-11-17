Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Rúben Dias marca duas vezes e Portugal se despede da Liga das Nações com vitória sobre a Croácia
futebol

Rúben Dias marca duas vezes e Portugal se despede da Liga das Nações com vitória sobre a Croácia

Zagueiro do Manchester City faz duas vezes e garante vitória da equipe de Fernando Santos. Em busca de recorde por gols em seleções, Cristiano Ronaldo passa em branco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 19:09

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:09

Crédito: DENIS LOVROVIC/AFP
Na sua despedida da Liga das Nações, a seleção de Portugal visitou a Croácia e venceu os atuais vice-campeões mundiais por 3 a 2. O craque Cristiano Ronaldo passou em branco, mas o zagueiro Rúben Dias ajudou os lusitanos com dois gols, enquanto João Félix completou o placar. Kovacic marcou duas vezes para os croatas.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESPRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOA etapa inicial foi igual, com chances para os dois lados. Apesar de ter mais a posse de bola, a seleção portuguesa foi para o intervalo perdendo. O gol croata saiu após erro da defesa portuguesa, que tentou afastar bola que sobrou no pé de Pasalic. O camisa 15 tocou para Kovacic, que viu o goleiro Rui Patrício na primeira finalização, mas não conseguiu evitar o rebote.
PRESSÃO PORTUGUESACristiano Ronaldo e companhia voltaram para a etapa final marcando em cima e pressionando a seleção da Croácia. Aos cinco minutos, o volante Marko Rog levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança de falta, CR7 bateu forte, o goleiro deu rebote, Semedo tocou para Rúben Dias, que deixou tudo igual. João Félix, após passe de Jota, virou. Kovacic deixou tudo igual novamente, desta vez com passe de Vlasic. No fim, após erro do goleiro Livakovic, Rúben Dias marcou o gol da vitória.
ADEUSIndependente da vitória, a seleção portuguesa já entrou em campo sem chances de conseguir a classificação para a semifinal da Liga das Nações. Após derrota para a França no último fim de semana, os lusitanos só poderiam cumprir tabela nesta terça-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados