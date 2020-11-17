Rúben Dias marca duas vezes e Portugal se despede da Liga das Nações com vitória sobre a Croácia

Crédito: DENIS LOVROVIC/AFP

Na sua despedida da Liga das Nações, a seleção de Portugal visitou a Croácia e venceu os atuais vice-campeões mundiais por 3 a 2. O craque Cristiano Ronaldo passou em branco, mas o zagueiro Rúben Dias ajudou os lusitanos com dois gols, enquanto João Félix completou o placar. Kovacic marcou duas vezes para os croatas.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESPRIMEIRO TEMPO EQUILIBRADOA etapa inicial foi igual, com chances para os dois lados. Apesar de ter mais a posse de bola, a seleção portuguesa foi para o intervalo perdendo. O gol croata saiu após erro da defesa portuguesa, que tentou afastar bola que sobrou no pé de Pasalic. O camisa 15 tocou para Kovacic, que viu o goleiro Rui Patrício na primeira finalização, mas não conseguiu evitar o rebote.

PRESSÃO PORTUGUESACristiano Ronaldo e companhia voltaram para a etapa final marcando em cima e pressionando a seleção da Croácia. Aos cinco minutos, o volante Marko Rog levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na cobrança de falta, CR7 bateu forte, o goleiro deu rebote, Semedo tocou para Rúben Dias, que deixou tudo igual. João Félix, após passe de Jota, virou. Kovacic deixou tudo igual novamente, desta vez com passe de Vlasic. No fim, após erro do goleiro Livakovic, Rúben Dias marcou o gol da vitória.