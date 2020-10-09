  • 'Rúben Dias foi o zagueiro que queríamos pelo preço certo', diz dirigente do Manchester City
'Rúben Dias foi o zagueiro que queríamos pelo preço certo', diz dirigente do Manchester City

Omar Berrada, responsável pelo departamento de futebol profissional
do clube inglês, elogiou a chegada do jovem jogador...
LanceNet

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 13:08

Crédito: Divulgação
Recém-contratado pelo Manchester City, Rúben Dias foi elogiado pelos dirigentes. Omar Berrada, responsável pelo departamento de futebol profissional do clube inglês, revelou que o zagueiro foi uma grande contratação. , Omar Berrada concedeu uma entrevista ao Manchester Evening News. Questionado sobre a chegada de Rúben Dias nos últimos dias do mercado, o diretor dos citizens recusou falar numa manobra apressada pelo final da janela de transferências.
- Da mesma maneira que na última temporada não demos muito dinheiro para contratar Harry Maguire, este ano tínhamos uma ideia muito clara de qual era o nosso objetivo. O Rúben Dias foi o zagueiro que queríamos, pelo preço que queríamos - disse ao "Manchester Evening News".Rúben Dias custou 68 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões) aos cofres do Manchester City. Ele assinou por seis anos com a equipe inglesa. Na operação, Otamendi foi vendido ao Benfica e assinou por três temporadas com o clube português.

