Rúben Dias exalta mentalidade do Manchester City: 'Existe uma ambição infinita de continuar a somar vitórias'

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Nesta segunda-feira, o zagueiro Rúben Dias exaltou a forma como o seu clube, o Manchester City, encara as partidas, mantendo sempre uma ambição altíssima. O jogador português também elogiou o seu treinador, Pep Guardiola, líder do Inglês.

Veja a tabela do Inglês- O que torna esta equipa forte somos nós todos. Toda a gente acrescenta algo de especial e a equipa sobrevive porque todos somos bons e temos a mentalidade certa. Existe uma ambição infinita de continuar a somar vitórias. Nunca vi ambição igual noutro clube. Toda a gente quer fazer parte, estar no topo e ajudar o clube a ganhar - disse o zagueiro.

Rúben Dias, em entrevista ao site oficial do Manchester City, também elogiou o seu treinador, Pep Guardiola.