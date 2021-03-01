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Rúben Dias exalta mentalidade do Manchester City: 'Existe uma ambição infinita de continuar a somar vitórias'

Zagueiro português contratado neste temporada pelos Citzens é destaque da equipe inglesa treinada por Guardiola...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 20:44
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, o zagueiro Rúben Dias exaltou a forma como o seu clube, o Manchester City, encara as partidas, mantendo sempre uma ambição altíssima. O jogador português também elogiou o seu treinador, Pep Guardiola, líder do Inglês.
Veja a tabela do Inglês- O que torna esta equipa forte somos nós todos. Toda a gente acrescenta algo de especial e a equipa sobrevive porque todos somos bons e temos a mentalidade certa. Existe uma ambição infinita de continuar a somar vitórias. Nunca vi ambição igual noutro clube. Toda a gente quer fazer parte, estar no topo e ajudar o clube a ganhar - disse o zagueiro.
Rúben Dias, em entrevista ao site oficial do Manchester City, também elogiou o seu treinador, Pep Guardiola.
- O Pep Guardiola tem um papel importantíssimo nisto tudo. A forma como ele nos faz acreditar em todos jogos e as soluções que nos dá para ultrapassar todos os nossos adversários. Além disso, também temos muita qualidade na equipa, com jogadores suficientemente inteligentes para perceber o que é que o mister quer - falou Rúben Dias.

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