Rúben Dias elogia Pepe: 'É um privilégio. Aprendo a cada dia'

- Não é normal um jogador com a idade de Pepe continuar com as grandes atuações que tem tido. Devemos estar felizes por ele ainda ter capacidade de jogar neste nível. Há poucos privilégios melhores do que poder ter a experiência e a oportunidade de jogar ao lado dele, pelo que ele representa, por onde jogou e por tudo o que ganhou. Vejo como uma grande oportunidade de aprender a cada dia, a cada segundo - disse em entrevista coletiva.Rúben Dias foi rival de Pepe enquanto jogava no Benfica e o ex-zagueiro do Real Madrid no Porto. Com 23 anos, o zagueiro foi contratado pelo Manchester City por 68 milhões de euros (cerca de R$ 441 milhões).