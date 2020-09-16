Rúben Amorim, técnico do Sporting, testa positivo para Covid-19

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, e um atleta do elenco testaram positivo para a Covid-19, de acordo com o jornal “A Bola”. O clube português já possui 10 casos positivos entre jogadores e membros do staff contaminados com o novo coronavírus. Todos os casos são assintomáticos e já estão em isolamento social.
O restante do plantel que sobrou, viajou para o Algarve com o objetivo de finalizar a preparação para a estreia do Campeonato Português. Os Leões encaram o Gil Vicente neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), mas não há informações sobre qual time deve entrar em campo.
O Sporting também já teve que cancelar um amistoso que iria realizar contra o Napoli como parte da preparação para a nova temporada por conta dos casos de Covid-19. Novos exames devem ser realizados até a estreia do Campeonato Português. Apesar dos problemas, não há nenhuma informação referente a um possível adiamento do confronto por conta dos desfalques dos mandantes.