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futebol

Rúben Amorim, técnico do Sporting, testa positivo para Covid-19

Além do treinador, mais um jogador do plantel testou positivo para o novo coronavírus, somando 10 casos totais no elenco. Leões estreiam pelo Campeonato Português no sábado...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 12:50
Crédito: Rúben Amorim é mais um contaminado pelo novo coronavírus no Sporting (AFP
O técnico do Sporting, Rúben Amorim, e um atleta do elenco testaram positivo para a Covid-19, de acordo com o jornal “A Bola”. O clube português já possui 10 casos positivos entre jogadores e membros do staff contaminados com o novo coronavírus. Todos os casos são assintomáticos e já estão em isolamento social.
O restante do plantel que sobrou, viajou para o Algarve com o objetivo de finalizar a preparação para a estreia do Campeonato Português. Os Leões encaram o Gil Vicente neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), mas não há informações sobre qual time deve entrar em campo.
O Sporting também já teve que cancelar um amistoso que iria realizar contra o Napoli como parte da preparação para a nova temporada por conta dos casos de Covid-19. Novos exames devem ser realizados até a estreia do Campeonato Português. Apesar dos problemas, não há nenhuma informação referente a um possível adiamento do confronto por conta dos desfalques dos mandantes.

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