Rúben Amorim, técnico do Sporting, testa positivo para Covid-19

Crédito: Rúben Amorim é mais um contaminado pelo novo coronavírus no Sporting (AFP

O técnico do Sporting, Rúben Amorim, e um atleta do elenco testaram positivo para a Covid-19, de acordo com o jornal “A Bola”. O clube português já possui 10 casos positivos entre jogadores e membros do staff contaminados com o novo coronavírus. Todos os casos são assintomáticos e já estão em isolamento social.

O restante do plantel que sobrou, viajou para o Algarve com o objetivo de finalizar a preparação para a estreia do Campeonato Português. Os Leões encaram o Gil Vicente neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), mas não há informações sobre qual time deve entrar em campo.