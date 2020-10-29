Royal Antwerp aproveita falha e vence o Tottenham pela Liga Europa

Crédito: JOHN THYS / AFP

O Tottenham conheceu sua primeira derrota na Liga Europa na atual temporada. Nesta quinta-feira, o clube inglês visitou o Royal Antwerp, da Bélgica, e os donos da casa vencera por 1 a 0. O gol foi marcado por Refaelov, após falha de Ben Davies.

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O primeiro tempo foi muito equilibrado, com chances para os dois lados, mas sem muito perigo. Na única grande chance que teve, o time belga não desperdiçou e marcou. Aos 28 minutos, Davies errou na defesa, Mbokani roubou a bola, avançou e entregou para Refaelov. Sozinho, o atacante não desperdiçou.

A etapa final foi de mais posse de bola do Tottenham, mas o time de José Mourinho não foi capaz de furar a boa marcação do Antwerp. Em jogadas rápidas, os belgas tentavam matar o jogo, mas também não suficientes. No fim do jogo, na base do abafa, o Tottenham tentou empatar, mas não conseguiu.

No outro jogo do Grupo J, o LASK Linz venceu o Ludogorets, em casa, por 4 a 3.

OUTROS RESULTADOSGrupo GAEK Atenas 1 x 2 ​LeicesterZorya 1 x 2 Braga

Grupo HMilan 3 x 0 ​Sparta PragaLille 2 x 2 Celtic

Grupo IQarabag 1 x 3 VillarrealSivasspor 1 x 2 Maccabi Tel Aviv

Grupo KCSKA Moscou 0 x 0 Dínamo ZagrebFeyenoord 1 x 4 Wolfsberger