Roy Keane pede saída de De Gea do United: 'Comete muitos erros'

Roy Keane, lenda do Manchester United, recomenda que o clube venda David de Gea para conseguir conquistar o título da Premier League. Para o ex-jogador, o goleiro espanhol "comete muitos erros". - Nunca fui um grande admirador de De Gea. Comete muitos erros, erros grandes que custaram muitos pontos ao United. Se querem lutar pela Premier League, precisam de um goleiro melhor. E já o fizeram no passado - disse à "Sky Sports".
- Os atacantes e meio-campistas são vendidos, mas por alguma razão os goleiros ficam mais tempo por algo que fizeram há dois ou três anos. Vimos o Liverpool atingir outro nível quando melhorou o goleiro. Qual é o problema? Se De Gea está cometendo erros, então troquem de goleiro. Há muitos para escolher - completou.