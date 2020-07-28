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futebol

Roy Keane pede saída de De Gea do United: 'Comete muitos erros'

Lenda do Manchester United revelou não ser fã do goleiro espanhol e
acredita que um novo jogador para a posição seria melhor para o clube...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 14:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 14:26
Crédito: AFP
Roy Keane, lenda do Manchester United, recomenda que o clube venda David de Gea para conseguir conquistar o título da Premier League. Para o ex-jogador, o goleiro espanhol "comete muitos erros". - Nunca fui um grande admirador de De Gea. Comete muitos erros, erros grandes que custaram muitos pontos ao United. Se querem lutar pela Premier League, precisam de um goleiro melhor. E já o fizeram no passado - disse à "Sky Sports".
- Os atacantes e meio-campistas são vendidos, mas por alguma razão os goleiros ficam mais tempo por algo que fizeram há dois ou três anos. Vimos o Liverpool atingir outro nível quando melhorou o goleiro. Qual é o problema? Se De Gea está cometendo erros, então troquem de goleiro. Há muitos para escolher - completou.

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