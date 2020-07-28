Roy Keane pede saída de De Gea do United: 'Comete muitos erros'

Roy Keane, lenda do Manchester United, recomenda que o clube venda David de Gea para conseguir conquistar o título da Premier League. Para o ex-jogador, o goleiro espanhol "comete muitos erros". - Nunca fui um grande admirador de De Gea. Comete muitos erros, erros grandes que custaram muitos pontos ao United. Se querem lutar pela Premier League, precisam de um goleiro melhor. E já o fizeram no passado - disse à "Sky Sports".