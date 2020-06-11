Rotenberg, do Botafogo, afirma que projeto S/A deverá estar pronto no segundo semestre

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo mantém um lado em relação à volta do futebol. Nesta quarta-feira, Ricardo Rotenberg, membro do Comitê Executivo de Futebol do Alvinegro, participou de uma live no canal do YouTube da "FGV Projetos" e falou da discordância de ideias dos clubes do Rio de Janeiro. Acima de tudo, o dirigente reafirmou que não é hora de pensar em voltar a voltar aos gramados.

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- Existe uma divergência de ideias no Rio de Janeiro. Botafogo e Fluminense têm uma posição, Flamengo e Vasco outra. Nós somos contrários à precipitação de volta ao futebol. O único estado que fala em voltar ainda esse mês é o Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, com 270 óbitos ao longo de toda a pandemia, marcou a data de retorno para 19 de julho. E o Rio, com mais de 300 mortes por dia algumas vezes, está pensando voltar agora. Os clubes já estavam com dificuldade, a crise econômica estava antes, tudo piorou com a pandemia. Não tenho a menor dúvida que vamos finalizar os Estaduais e o Brasileirão deve se estender até o ano que vem. Não sei se teremos públicos nos estádios antes de uma vacina no Brasil - afirmou.

Diante da pandemia, as dificuldades financeiras - que já estavam acentuadas antes mesmo do coronavírus -, aumentaram no Botafogo. No mês passado, o clube demitiu 45 funcionários para enxugar a folha salarial. Atualmente, a diretoria possui dois meses de salários atrasados com colaboradores e atletas.

- O futebol não está dissociado da situação do Brasil. Fomos mais ou menos pegos de surpresa. O Botafogo e a grande maioria dos clubes suspenderam todos os patrocinadores durante essa pandemia, então estamos sem receita corrente. Estamos hoje tentando pagar salários de forma atrasada e contar com a compreensão dos jogadores, que estão tendo um comportamento digno diante das dificuldades - analisou o dirigente.E MAIS:Zagueiro Joel Carli reitera desejo em permanecer no futebol brasileiroSem Carli, Botafogo reforça confiança em jovens no setor defensivoMais de 100 funcionários do Botafogo serão ajudados com renda de ingressos virtuais da final de 95Copa Rio-SP de audiência: Veja como ficou o ranking das reprises na TVBotafogo 'separa' funcionários e jogadores por salários e gera insatisfação internaRotenberg, contudo, vê uma luz no fim do túnel. O vice-presidente geral e marketing do Botafogo não deu detalhes, mas afirmou que a Botafogo S/A, projeto que visa profissionalizar o departamento de futebol do Alvinegro, deve ficar pronta até o segundo semestre deste ano.

- Estamos virando empresa, já na fase final. Acho que a gente consegue virar ainda no segundo semestre desse ano, o que vai nos favorecer financeiramente, mas a verdade é que esse campeonato vai ser diferente. Não vai ter público, jogadores depois de parados de três parados, muitas contusões e certamente os salários ficarão mais baixos, com descontos mantidos. O Brasil todo está nessa. Acho que vamos ter vacina esse ano ainda, sou otimista, mas teremos meses de muita dificuldade - projetou.

O dirigente colocou que o Botafogo não representa apenas seus jogadores e torcedores, mas, por ser uma instituição nacional, possui um peso no país. Por isto, Rotenberg destacou a responsabilidade do posicionamento do clube.