Ross Barkley é anunciado como novo reforço do Aston Villa na temporada

Crédito: Ross Barkley é o novo reforço do Aston Villa para a temporada (AFP

O Aston Villa anunciou a chegada do meio-campista Ross Barkley, que assinou um contrato de empréstimo com o time de Birmingham por uma temporada. Sem oportunidades como titular na equipe de Frank Lampard, o inglês irá se juntar a Jack Grealish com o objetivo de fazer uma campanha mais tranquila do que na última temporada.O técnico Dean Smith se mostrou entusiasmado com o reforço do jogador de 26 anos.

- Conseguir um jogador com a qualidade do Barkley é uma grande vitória para o nosso clube e estou certo de que ele irá prosperar aqui e melhorar nossa equipe.