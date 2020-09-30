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Ross Barkley é anunciado como novo reforço do Aston Villa na temporada

Meio-campista do Chelsea chega por empréstimo de uma temporada e irá fazer parceria com Jack Grealish. Técnico Dean Smith se mostra entusiasmado com a chegada de Barkley...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 09:35
Crédito: Ross Barkley é o novo reforço do Aston Villa para a temporada (AFP
O Aston Villa anunciou a chegada do meio-campista Ross Barkley, que assinou um contrato de empréstimo com o time de Birmingham por uma temporada. Sem oportunidades como titular na equipe de Frank Lampard, o inglês irá se juntar a Jack Grealish com o objetivo de fazer uma campanha mais tranquila do que na última temporada.O técnico Dean Smith se mostrou entusiasmado com o reforço do jogador de 26 anos.
- Conseguir um jogador com a qualidade do Barkley é uma grande vitória para o nosso clube e estou certo de que ele irá prosperar aqui e melhorar nossa equipe.
Criado na base do Everton, o meio-campista foi vendido aos Blues em 2018, mas não obteve o resultado que se esperava dele. Na última temporada, o atleta somou 31 jogos pelo time londrino e foi responsável por marcar cinco gols e dar cinco assistências ao longo de todas as competições disputadas.

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