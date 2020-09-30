Ross Barkley é anunciado como novo reforço do Aston Villa na temporada

O Aston Villa anunciou a chegada do meio-campista Ross Barkley, que assinou um contrato de empréstimo com o time de Birmingham por uma temporada. Sem oportunidades como titular na equipe de Frank Lampard, o inglês irá se juntar a Jack Grealish com o objetivo de fazer uma campanha mais tranquila do que na última temporada.O técnico Dean Smith se mostrou entusiasmado com o reforço do jogador de 26 anos.
- Conseguir um jogador com a qualidade do Barkley é uma grande vitória para o nosso clube e estou certo de que ele irá prosperar aqui e melhorar nossa equipe.
Criado na base do Everton, o meio-campista foi vendido aos Blues em 2018, mas não obteve o resultado que se esperava dele. Na última temporada, o atleta somou 31 jogos pelo time londrino e foi responsável por marcar cinco gols e dar cinco assistências ao longo de todas as competições disputadas.