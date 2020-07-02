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Roque Santa Cruz fala em trazer Pizarro para o futebol paraguaio

Centroavante do Olimpia diz que é um admirador do futebol do peruano com o qual dividiu equipe nos tempos de Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 18:36

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:36

Crédito: Divulgação/Olimpia
Nessa semana, o Olimpia anunciou a rescisão contratual de uma contratação que inspirava bastante expectativa como era a do togolês Emmanuel Adebayor. Todavia, talvez o clube esteja no processo de trazer outro nome bastante conhecido do futebol europeu para seu plantel: o centroavante peruano Claudio Pizarro, atualmente no Werder Bremen. Ao menos, foi o que disse o ídolo paraguaio que atua no Decano, Roque Santa Cruz, relatou em palavras para a rádio do Peru' Ovación'.
Isso porque ambos não apenas alimentaram uma boa amizade nos tempos de Bayern de Munique, mas também existe um tom de confessa admiração de Roque para com Pizarro.
- Estou querendo convencer o Pizarro para que ele venha ao Olimpia (risos). Tenho alegria de ter compartilhado vestiário com ele e também de o ter na minha vida pelo que representa a sua amizade para mim. Me considero um admirador dele por sua grande qualidade, pelo jogador, pela qualidade que teve e por tudo que o converteu em um dos sul-americanos mais queridos da Europa, sobretudo na Alemanha - destacou.
O histórico no período em que ambos estiveram no clube de Munique mostra que, dentro de campo, a relação sentia os efeitos positivos da boa relação. Ao todo foram 133 compromissos com 75 vitórias, 33 empates e 25 derrotas sendo que Claudio Pizarro marcou 37 gols e Roque Santa Cruz balançou as redes em 28 oportunidades.

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