futebol

Rooney recusa proposta para assumir comando de time da Premier League

Treinador concedeu entrevista e afirmou que prefere respeitar contrato com Derby County...
LanceNet

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:01

Lenda do futebol inglês, o ex-atacante Wayne Rooney recusou proposta para assumir o comando técnico do Everton, clube pelo qual foi revelado como jogador. Atualmente no Derby County, o treinador afirmou que pretende respeitar o contrato com o atual clube, que passa por grave dificuldade financeira na segunda divisão.
- O Everton falou com o meu agente e pediu uma entrevista para o posto, mas eu recusei. Foi uma decisão difícil. Acredito que vou chegar à Premier League como treinador e que estou preparado a cem por cento. Se for com o Everton, melhor, mas agora tenho um trabalho a fazer com o Derby que é muito importante para mim - disse Rooney em coletiva.
Penúltimo lugar na Championship, o Derby County vive momento ruim dentro e fora dos gramados, e corre risco de ir à falência. Além do Everton, Rooney também somou passagens como jogador por Manchester United, D.C United, e pelo próprio Derby County, onde encerro a carreira e se tornou treinador.
Crédito: RooneyéocomandantedoDerbyCountynasegundadivisão(Foto:Divulgação/SiteoficialdoDerbyCounty

