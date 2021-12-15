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futebol

Rooney é o favorito a assumir o Everton em caso de demissão de Rafa Benítez

Ídolo do Manchester United foi revelado pelos Toffees e atualmente comanda o Derby County, da segunda divisão. Com Rafa Benítez, Everton é o 14ª da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2021 às 18:10

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 18:10

Fazendo uma primeira metade de Campeonato Inglês abaixo das expectativas, o Everton pode passar por mudanças em breve. Atualmente na 14ª colocação do torneio, o Toffees cogitam a demissão do técnico Rafa Benítez, que assumiu o clube nesta temporada. E caso isto ocorra, um nome já circula como favorito.Segundo informações do jornal "The Sun", Wayne Rooney é quem tem mais força para assumir o time azul de Liverpool. Atualmente comandando o Derby County, da segunda divisão inglesa, o ex-atacante é cria do Everton e tem duas passagens pelo Goodison Park.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Ainda de acordo com o portal britânico, os Toffees já sondaram de maneira extraoficial Rooney, que recusou algumas propostas na Inglaterra, entre elas uma do Newcastle. No entanto, por se tratar do clube que tem carinho, a mídia inglesa afirma que uma recusa ao Everton seria improvável.
Atualmente, o Derby County enfrenta uma grave crise fora das quatro linhas e chegou a perder 21 pontos por descumprimento de regras financeiras. Neste momento, o clube é o lanterna da Championship, com quatro pontos, mas chegou a ter pontuação negativa em determinado momento.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
Wayne Rooney foi revelado pelo Everton em agosto de 2022, quando estreou contra o Everton pela Premier League, e permaneceu no clube até 2004, onde se transferiu para o Manchester United. Voltou aos Toffees em 2017 e ficou até o ano seguinte, quando foi atuar na MLS, antes de encerrar sua carreira justamente no Derby County. Ao todo, fez 28 gols em 117 partidas no time azul.
Crédito: RooneytemcontratocomoDerbyCountyatéjunhode2023(Foto:Divulgação/SiteoficialdoDerbyCounty

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