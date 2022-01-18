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futebol

Rooney e Lampard são favoritos para assumir o comando do Everton

Rooney iniciou sua carreira profissional no clube de Liverpool, mas dirige o Derby County. Frank Lampard está sem clube desde que saiu do Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 11:49

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 11:49

Wayne Rooney e Frank Lampard devem ser entrevistados pelo Everton para o cargo de técnico após a demissão de Rafa Benítez, segundo o "The Telegraph". O ex-atacante do Manchester United se formou como profissional na equipe de Liverpool e atualmente trabalha no Derby County. Já o ex-meia está livre desde que foi demitido do Chelsea.Rooney faz um trabalho com o objetivo de tentar livrar o Derby County do rebaixamento após o clube sofrer uma redução de 21 pontos na Championship por conta de irregularidades econômicas. O clube se encontra na vice-lanterna e tem oito pontos a menos do que o Reading, primeira equipe fora da zona da degola.
> Veja a tabela da Premier League
Além da dupla, o Everton tem no radar as chegadas de Roberto Martínez, embora a Federação Belga de Futebol não concorde com a ida do espanhol à Premier League, e Niko Kovac, recém demitido do Monaco e, assim como Lampard, sem clube.
Neste final de semana, os Toffees entram em campo diante do Aston Villa, comandado por Steven Gerrard, e preparam Duncan Ferguson para assumir a equipe de maneira interina. O comandante já havia assumido o time em dezembro de 2019 entre a demissão de Marco Silva e a chegada de Carlo Ancelotti.
Crédito: RooneyseráentrevistadopeloEvertonparaocargodetécnico(Foto:Divulgação/SiteoficialdoDerbyCounty

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