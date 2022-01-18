Rooney e Lampard são favoritos para assumir o comando do Everton

Wayne Rooney e Frank Lampard devem ser entrevistados pelo Everton para o cargo de técnico após a demissão de Rafa Benítez, segundo o "The Telegraph". O ex-atacante do Manchester United se formou como profissional na equipe de Liverpool e atualmente trabalha no Derby County. Já o ex-meia está livre desde que foi demitido do Chelsea.Rooney faz um trabalho com o objetivo de tentar livrar o Derby County do rebaixamento após o clube sofrer uma redução de 21 pontos na Championship por conta de irregularidades econômicas. O clube se encontra na vice-lanterna e tem oito pontos a menos do que o Reading, primeira equipe fora da zona da degola.