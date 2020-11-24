Rooney conta que sonhou em jogar no Barcelona de Pep Guardiola

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, já teve o desejo de jogar no Barcelona, se aproximou do Real Madrid, mas permaneceu no futebol inglês. Em entrevista ao “United Podcast”, o veterano lembrou do ano de 2010 em que esteve próximo de uma saída do Old Trafford, mas que acabou acertando um contrato por cinco temporadas.

- Na minha cabeça, estava pronto para jogar na Espanha. Idealmente, gostaria de ir ao Barcelona, mas parecia muito mais provável que fosse ao Real Madrid. Lembro de um dia estar pensando: “Imagina jogar nesse Barcelona com Messi, Xavi, Iniesta e Busquets”. Pensava que podia encaixar com perfeição. Poderia receber a bola e ter esses jogadores correndo por trás.A indecisão sobre o futuro de Rooney durou apenas dois dias e Alex Ferguson interviu na negociação e fez o atacante inglês mudar de ideia. O camisa nove também lembra que já foi alvo de especulação de Chelsea e Manchester City, mas que jogar no rival da mesma cidade nunca foi uma opção.