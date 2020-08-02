Rooney afirma quais os pontos fracos do City o Real Madrid pode explorar

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

O ex-jogador Wayne Rooney comentou sobre o duelo entre Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões em sua coluna no “Sunday Times”. O inglês afirmou quais pontos o time de Zidane pode explorar e que, em sua visão, são aspectos deficiente da equipe de Pep Guardiola, uma vez que os Sky Blues já sofreram contra todos os grandes da Inglaterra.

- O Real Madrid concentrará seus ataques nos defensores centrais, o que é preocupante já que o Manchester City já perdeu jogo para todos os seis grandes. Isso mostra que a equipe de Guardiola pode ter dificuldade em colocar as melhores equipes sob controle. Vi Zidane, em sua primeira passagem, quando jogou contra times no estilo do Guardiola e conseguiu êxito.