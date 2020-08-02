Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rooney afirma quais os pontos fracos do City o Real Madrid pode explorar

Ex-atacante diz que gigante espanhol deve explorar os defensores centrais do Manchester City, mas confia que os ingleses possuem favoritismo após vitória no Bernabéu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2020 às 09:37

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 09:37

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
O ex-jogador Wayne Rooney comentou sobre o duelo entre Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões em sua coluna no “Sunday Times”. O inglês afirmou quais pontos o time de Zidane pode explorar e que, em sua visão, são aspectos deficiente da equipe de Pep Guardiola, uma vez que os Sky Blues já sofreram contra todos os grandes da Inglaterra.
- O Real Madrid concentrará seus ataques nos defensores centrais, o que é preocupante já que o Manchester City já perdeu jogo para todos os seis grandes. Isso mostra que a equipe de Guardiola pode ter dificuldade em colocar as melhores equipes sob controle. Vi Zidane, em sua primeira passagem, quando jogou contra times no estilo do Guardiola e conseguiu êxito.
Apesar de deixar claro que o jogo está em aberto, Rooney acredita que o favoritismo é do Manchester City por conta da vantagem construída na partida de ida. Além disso, o ex-atacante destaca a ausência de Sergio Ramos como um fator importante para o confronto. No entanto, a dúvida em relação a defesa inglesa permanece.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados