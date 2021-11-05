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Roni treina com bola, mas fica fora dos relacionados do Corinthians contra o Fortaleza; confira lista

Cássio e Xavier voltam de suspensão, e Lucas Piton, recuperado de um problema na coxa esquerda, também retorna contra o Leão do Pici...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 16:49

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 16:49

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O meia Roni não foi relacionado para o duelo do Corinthians contra o Fortaleza, neste sábado (6), às 16h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Existia a expectativa da presença do atleta na lista, para acirrar a concorrência interna no meio-campo, já que ele está recuperado de uma entorse ligamentar no joelho direito, sofrida no último dia 12 de setembro. A prata da casa corintiana encerrou a sua transição física e voltou aos treinamentos com bola nesta terça-feira (2), tendo, inclusive, participado da atividade desta sexta-feira (5), no CT Joaquim Grava - além de fazer um trabalho de fortalecimento na academia.
Por sua vez, o lateral-esquerdo Lucas Piton, que foi preservado do duelo contra a Chapecoense, na última segunda-feira (1º), por conta de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, foi relacionado e a tendência é que fique no banco de reservas.
O goleiro Cássio e o volante Xavier, recuperados de suspensão, voltam a ficar à disposição.
Outra novidade é o retorno do goleiro Carlos Miguel, contratado na janela de transferências do meio do ano, entre os relacionados. O atleta havia figurado na lista do técnico Sylvinho apenas no duelo contra o Internacional, em Porto Alegre, pela 28ª rodada, e ficou fora da lista no último jogo, contra a Chape.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos​>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!​Confira a lista completa dos relacionados:
Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho e XavierAtacantes: Gustavo Mosquito, Jô e Róger Guedes

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