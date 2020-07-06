Roni comemora o primeiro gol no Adanaspor após a volta do futebol

Crédito: Divulgação / Adanaspor

Ex-São Paulo, o meia-atacante Roni marcou, no último sábado, o seu primeiro gol no Adanaspor desde a retomada do futebol turco após a paralisação por conta da COVID-19. Na ocasião, o brasileiro balançou as redes no compromisso de sua equipe diante do Menemen Spor, pela segunda divisão nacional. Além do gol, o atleta também comemorou a sua volta entre os titulares.

- Para mim foi muito importante depois de tanto tempo sem jogar, voltar, atuar bem e fazer um gol. Fico muito feliz e vou continuar trabalhando forte nestas últimas semanas para continuidade até o final da competição. Espero continuar correspondendo às oportunidades e ajudando a equipe sempre que possível - disse Roni.

Com o gol marcado, Roni chegou ao seu quarto na atual temporada. Diante de apenas duas rodadas para o término da competição, o brasileiro já começa a projetar o seu futuro. Com passagens também por Goiás, Ponte Preta, Coritiba e Ceará, o meia pretende continuar atuando no futebol europeu.