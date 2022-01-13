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futebol

Ronaldo pede apoio do torcedor para que o Cruzeiro consiga 50 mil sócios

O ex-jogador fez uma convocação aos cruzeirenses, que voltaram a aderir ao programa de fidelidade da Raposa ...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 19:42

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:42

O torcedor do Cruzeiro tem vivido sentimentos variados nos últimos dias. De insatisfação com a saída de Fábio, ídolo do clube, a desconfianças e esperanças com a chegada de Ronaldo Fenômeno, novo dono do clube, desde que comprou a Raposa, no fim de 2021. Todavia, os cruzeirenses não estão se furtando a ajudar o time mais uma vez. E, o maior sinal disso é o aumento no programa de sócio-torcedor do clube azul, que já chegou a 20 mil associados. Usando sua imagem, Ronaldo fez uma convocação e pediu para que a adesão do torcedor aumente, com a meta de 50 mil sócios até o fim de 2022. -Fala, Nação Azul. Queria primeiro agradecer o empenho de vocês, batemos 20 mil sócios 5 Estrelas, estamos no caminho certo. Queria aumentar a meta para o início do Campeonato Mineiro para 50 mil sócios 5 Estrelas. Será que a gente consegue? Vamos juntos, vamos embora, valeu-disse o Fenômeno.
O time azul quer aumentar a receita com o programa de sócios, que está estimado em R$ 60 milhões para este ano. A fala de Ronaldo já teve um efeito positivo, pois durante uma live para torcedores do clube, o número de associados saltou de 16 mil inscritos para os atuais 20 mil. Houve até promoção. Nos dois primeiros jogos do time, os inscritos até dia 20 de janeiro terão direito a um ingresso e poderão levar um acompanhante ao local.
Crédito: RonaldoestáemBeloHorizontedesdeaterça-feiraparaparticiparmaisdodiaadiadaRaposa-(Foto:GustavoAleixo/Cruzeiro

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