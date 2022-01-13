Ronaldo pede apoio do torcedor para que o Cruzeiro consiga 50 mil sócios

O torcedor do Cruzeiro tem vivido sentimentos variados nos últimos dias. De insatisfação com a saída de Fábio, ídolo do clube, a desconfianças e esperanças com a chegada de Ronaldo Fenômeno, novo dono do clube, desde que comprou a Raposa, no fim de 2021. Todavia, os cruzeirenses não estão se furtando a ajudar o time mais uma vez. E, o maior sinal disso é o aumento no programa de sócio-torcedor do clube azul, que já chegou a 20 mil associados. Usando sua imagem, Ronaldo fez uma convocação e pediu para que a adesão do torcedor aumente, com a meta de 50 mil sócios até o fim de 2022. -Fala, Nação Azul. Queria primeiro agradecer o empenho de vocês, batemos 20 mil sócios 5 Estrelas, estamos no caminho certo. Queria aumentar a meta para o início do Campeonato Mineiro para 50 mil sócios 5 Estrelas. Será que a gente consegue? Vamos juntos, vamos embora, valeu-disse o Fenômeno.