Ronaldo marca, mas Young Boys pressiona e vence de virada o Manchester United na Champions

Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP

Que jogo. O Young Boys venceu o Manchester United de virada por 2 a 1, no Stade de Suisse, pela primeira rodada do Grupo F da Champions League. O United abriu o placar com Cristiano Ronaldo, mas não suportou a pressão do clube suíço e sofreu a virada nos minutos finais da partida com os gols de Ngamaleu e Siebatcheu.

> Confira a tabela e os jogos da Champions LeagueELE MARCA!O Manchester United abriu o placar com Cristiano Ronaldo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, a conexão portuguesa funcionou. O meia Bruno Fernandes acertou um lindo cruzamento de trivela para Ronaldo, que chutou por baixo do goleiro e marcou o gol em sua reestreia com a camisa do United na Champions.

UNITED COM UM A MENOSAos 35 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Wan Bissaka foi expulso direto após uma entrada dura no tornozelo de Christopher Martins. O técnico Solskjaer substituiu Sancho pelo lateral Dalot para cobrir os espaços deixados pela equipe com um jogador a menos. -

TUDO IGUAL!O United não aguentou a pressão do Young Boys com um jogador a mais e sofreu o empate. Aos 21 minutos do segundo tempo, o meia camaronês Ngamaleu recebeu cruzamento pelo lado direito e bateu no contrapé do goleiro De Gea, deixando tudo igual no placar.

VIRADA!No último minuto de jogo, aos 49 do segundo tempo, Lingard, que entrou no lugar de Cristiano Ronaldo, errou o recuo e entregou a bola para Siebatcheu tocar na saída do goleiro e virar a partida para o Young Boys.