Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ronaldo marca, mas Young Boys pressiona e vence de virada o Manchester United na Champions
futebol

Ronaldo marca, mas Young Boys pressiona e vence de virada o Manchester United na Champions

Diabos vermelhos saíram na frente com Cristiano Ronaldo, mas sofreram a virada no último minuto da partida com uma falha de Lingard
...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 15:53
Crédito: SEBASTIEN BOZON / AFP
Que jogo. O Young Boys venceu o Manchester United de virada por 2 a 1, no Stade de Suisse, pela primeira rodada do Grupo F da Champions League. O United abriu o placar com Cristiano Ronaldo, mas não suportou a pressão do clube suíço e sofreu a virada nos minutos finais da partida com os gols de Ngamaleu e Siebatcheu.
> Confira a tabela e os jogos da Champions LeagueELE MARCA!O Manchester United abriu o placar com Cristiano Ronaldo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, a conexão portuguesa funcionou. O meia Bruno Fernandes acertou um lindo cruzamento de trivela para Ronaldo, que chutou por baixo do goleiro e marcou o gol em sua reestreia com a camisa do United na Champions.
UNITED COM UM A MENOSAos 35 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Wan Bissaka foi expulso direto após uma entrada dura no tornozelo de Christopher Martins. O técnico Solskjaer substituiu Sancho pelo lateral Dalot para cobrir os espaços deixados pela equipe com um jogador a menos. -
TUDO IGUAL!O United não aguentou a pressão do Young Boys com um jogador a mais e sofreu o empate. Aos 21 minutos do segundo tempo, o meia camaronês Ngamaleu recebeu cruzamento pelo lado direito e bateu no contrapé do goleiro De Gea, deixando tudo igual no placar.
VIRADA!No último minuto de jogo, aos 49 do segundo tempo, Lingard, que entrou no lugar de Cristiano Ronaldo, errou o recuo e entregou a bola para Siebatcheu tocar na saída do goleiro e virar a partida para o Young Boys.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo no domingo, dia 19. O Young Boys enfrenta o Iliria pela segunda rodada da Copa da Suíça, no Estádio FC Solothurn. Já o Manchester United vai enfrentar o West Ham pela 5º rodada da Premier League, no Estádio Olímpico de Londres.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados