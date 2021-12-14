Ronaldo deixa o Avaí e fecha com a Inter de Limeira

O atacante Ronaldo não permanecerá no Avaí para o ano de 2022. O jogador já foi anunciado como novo reforço da Inter de Limeira. Com 22 jogos em duas temporadas, Ronaldo deixa o clube sem nenhum gol marcado.> Após conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Avaí, Jean Cléber foca em 2022

Após defender o Sport, Ronaldo chegou ao Avaí em outubro de 2020 e disputou 17 partidas da Série B. Porém, nesta temporada, o atacante não teve as mesmas oportunidades e somou apenas 95 minutos em campo.

O Avaí ficou em quarto colocado da Série B e vai disputar a elite do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Enquanto a Inter de Limeira vai jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista e a Série D do Brasileirão.