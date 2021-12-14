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futebol

Ronaldo deixa o Avaí e fecha com a Inter de Limeira

Atacante ficou duas temporadas no Leão da Ilha e não marcou nenhum gol com a camisa do clube
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LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 17:25

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:25

O atacante Ronaldo não permanecerá no Avaí para o ano de 2022. O jogador já foi anunciado como novo reforço da Inter de Limeira. Com 22 jogos em duas temporadas, Ronaldo deixa o clube sem nenhum gol marcado.> Após conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Avaí, Jean Cléber foca em 2022
Após defender o Sport, Ronaldo chegou ao Avaí em outubro de 2020 e disputou 17 partidas da Série B. Porém, nesta temporada, o atacante não teve as mesmas oportunidades e somou apenas 95 minutos em campo.
O Avaí ficou em quarto colocado da Série B e vai disputar a elite do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Enquanto a Inter de Limeira vai jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista e a Série D do Brasileirão.
Crédito: RonaldoéonovoreforçodaInterdeLimeira(Foto:AndréPalmaRibeiro/Avaí

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