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Ronaldinho Gaúcho diz que Mbappé não lembra Ronaldo Fenômeno

Ídolo do Barcelona e da Seleção Brasileira também elogiou Vinícius Júnior e Raphinha...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 13:51

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 13:51

Companheiros por muitos anos na Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno se conhecem bem, principalmente dentro de campo. O ídolo do PSG e Barcelona, em entrevista ao "La Pizarra de Quintana", foi questionado sobre possíveis semelhanças entre o histórico camisa nove do Brasil e Kylian Mbappé.- A verdade é que Mbappé não me lembra ele (Ronaldo).
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Apesar disso, o ex-camisa 10 do Barcelona afirmou que o atacante francês está entre os atletas que mais gosta de ver jogar e elogiou o trio ofensivo do Paris Saint-Germain.
- Há muitos jogadores com as mesmas características de jogo. Mbappé, Messi, Neymar são os jogadores que mais gosto de ver partidas.
O ex-jogador também comentou sobre Raphinha, que vem se destacando com a camisa da Seleção Brasileira e é um dos alvos do Barcelona para a próxima temporada.
- Seria uma boa contratação para o Barcelona, pois tem muita qualidade e todos estão vendo do que é capaz de fazer. No início, diziam que não teria muito futuro, mas com o tempo começou a jogar muito bem e todos reconheceram.
Citado por Ronaldinho Gaúcho, Mbappé pode vestir a camisa merengue, assim como Ronaldo Fenômeno também vestiu. Enquanto isso, Raphinha pode usar as cores blaugranas na próxima temporada e o futebol espanhol agradeceria pela presença de duas joias mundiais.
Crédito: RonaldinhoGaúchonãovêRonaldoFenômenoemMbappé(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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