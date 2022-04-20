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futebol

Ronaldinho Gaúcho dá conselho para o futuro de Kylian Mbappé

Atleta afirmou que atacante consegue triunfar com a camisa do Paris Saint-Germain...

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 10:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 10:54
Ronaldinho Gaúcho, ídolo do Paris Saint-Germain e Barcelona, aconselho Kylian Mbappé sobre seu futuro. Em entrevista à "Amazon Prime Video", o ex-camisa 10 afirmou que o craque tem condições de triunfar na França sem a necessidade de se transferir para o Real Madrid.- Se Mbappé tem tudo para triunfar no PSG? Claro, na minha época não era assim. Agora o clube está na altura dos maiores. Pode converter-se no melhor jogador do mundo e ganhar a Champions League jogando pelo Paris Saint-Germain. Se quero que fique? Não seria lindo? Ver os melhores jogadores no Paris e ganhar a Champions seria maravilhoso.
> Veja a tabela da Ligue 1
O atacante tem contrato com o PSG até o fim da atual temporada, mas ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro. O Real Madrid, que buscou a chegada do camisa sete na última janela de transferências do verão, é o destino mais cotado para o camisa sete.
No entanto, Mbappé já deu declarações afirmando que gostaria de se tornar o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain. O atleta já anotou 164 gols com a camisa da equipe francesa, mas Cavani segue na ponta com 200 tentos marcados.
Crédito: MbappéfazgrandetemporadacomacamisadoPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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