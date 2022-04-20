Ronaldinho Gaúcho dá conselho para o futuro de Kylian Mbappé

Ronaldinho Gaúcho, ídolo do Paris Saint-Germain e Barcelona, aconselho Kylian Mbappé sobre seu futuro. Em entrevista à "Amazon Prime Video", o ex-camisa 10 afirmou que o craque tem condições de triunfar na França sem a necessidade de se transferir para o Real Madrid.- Se Mbappé tem tudo para triunfar no PSG? Claro, na minha época não era assim. Agora o clube está na altura dos maiores. Pode converter-se no melhor jogador do mundo e ganhar a Champions League jogando pelo Paris Saint-Germain. Se quero que fique? Não seria lindo? Ver os melhores jogadores no Paris e ganhar a Champions seria maravilhoso.