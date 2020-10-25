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Ex-jogador

Ronaldinho é diagnosticado com Covid-19 e cancela presença em evento

O Atlético-MG promete que o encontro apenas foi adiado até o craque se recuperar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 19:29

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 19:29

Ronaldinho Gaúcho e irmão são liberados da prisão
Ronaldinho Gaúcho e irmão são liberados após passarem um tempo presos no Paraguai, em agosto: 2020 tem sido movimentado para o ex-jogador  Crédito: Divulgação/ MP Paraguai
Ronaldinho Gaúcho receberia torcedores do Atlético-MG neste domingo (25), no Mineirão, em um evento de um dos patrocinadores do clube, a Auto Truck. Mas acabou diagnosticado com Covid-19 em teste realizado pelos organizadores do encontro e precisou cancelar a participação.
"Olá, associados da Auto Truck. Estou em BH (Belo Horizonte) desde ontem (sábado). Vim para participar do evento da bola. E a pedido da Auto Truck fiz os exames e testei positivo pro Covid. Estou bem, assintomático, mas vamos ter que deixar o evento para em breve. Em breve estaremos juntos aí. Grande abraço", afirmou o ex-jogador, em vídeo postado nas redes sociais.
O craque ainda fez com as mãos o tradicional símbolo que comemorava os gols. Depois de passar um 2020 complicado, preso no Paraguai por causa de falsificação no passaporte, o astro tem buscado retomar a rotina de participação em eventos.

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Campeão da Libertadores com o Atlético-MG, Ronaldinho foi convidado para ajudar o clube a reforçar o projeto de captação de sócios-torcedores, com ações que dão direito a visitações de torcedores ao Mineirão, sempre com um encontro com personalidades. Esperou o dia chegar e acabou tendo de adiar para data ainda indefinida.
O clube mineiro promete que o encontro apenas foi adiado até o craque se recuperar. "Olá, associados! Agradecemos a todos que participaram da promoção da bola para conhecer o Ronaldinho. Infelizmente vamos ter de adiar sua visita só Mineirão, mas o lançamento continua de pé. Após o período de isolamento estaremos juntos em uma nova ação. Associados selecionados aguardem novas informações", publicou o clube.

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