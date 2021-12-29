Ronaldinho crê na permanência de Mbappé no PSG: 'Os melhores jogadores do mundo estão lá'

Especulado no Real Madrid nas últimas janelas de transferências, Kyllian Mbappé deve seguir no Paris Saint-Germain, pelo menos até o fim da temporada europeia. Para Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador do clube, o atacante francês não deveria deixar o time parisiense nem após junho.
- Todos os jogadores querem jogar no Paris Saint-Germain. Os melhores do mundo estão no PSG, que é o melhor clube do mundo! Por isso, acho que ele irá ficar lá durante muito tempo - disse Ronaldinho ao site oficial do PSG.
+ Liverpool peca nas finalizações, perde pênalti e é derrotado pelo desfalcado Leicester na Premier League
O contrato de Mbappé vai até o meio de 2022 e a partir de janeiro, o jogador pode assinar pré-contrato com outra equipe. Contudo, na última semana, após vencer o prêmio 'Globe Soccer Awards', o atleta afirmou que deseja 'conquistar tudo', pelo PSG antes de deixar o clube francês.