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futebol

Ronaldinho conta sobre vida na pandemia e carinho com Barça

Brasileiro está fazendo quarentena em luxuoso hotel no Paraguai de propriedade do Barcelona. Campeão do mundo afirma que futebol será diferente pós pandemia...

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 11:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2020 às 11:42
Crédito: Ronaldinho está em luxuoso hotel em Assunção, no Paraguai (Divulgação
Ronaldinho Gaúcho está fazendo sua quarentena em um luxuoso hotel de propriedade do Barcelona em Assunção. O brasileiro está no Paraguai por conta da suposta entrada no país com documentos falsos. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o ex-jogador contou que está sendo bem tratado, revelou que consegue manter uma rotina de atividades físicas diárias, apesar dos dias serem longos.
Devido a pandemia do coronavírus, o campeão do mundo acredita que o futebol não será, em um primeiro momento, como era antes da COVID-19.
- Vivemos uma pandemia que nos faz pensar na próxima temporada. Não ter partidas por tanto tempo, imaginar estádios vazios e não ter a energia dos torcedores. Vamos ter que nos adaptar a essa nova normalidade.Fala sobre gestão de negócios não é para mim, mas o esforço deverá ser maior para manter o clube no mesmo nível.
Para além dos problemas sanitários que o mundo está passando, Ronaldinho também comentou sobre sua relação com o Barça e guarda momentos inesquecíveis.
- Eu e o Barcelona estamos unidos para sempre. Será sempre minha segunda cidade. É o clube mais incrível e os torcedores vivem no fundo do meu coração. Minha história toda foi linda com o Barça. Foram muitos títulos e partidas mágicas.
O ex-jogador espera que a situação da pandemia na América do Sul melhore para que todos possam voltar a ter uma vida próxima do normal de forma gradual. Enquanto isso, o craque permanece no Paraguai a disposição da autoridades do país para prestar esclarecimentos dos fatos que o levaram a prisão no país em março.E MAIS:Mkhitaryan afirma desejo de permanecer na RomaManchester United faz proposta por Koulibaly, mas Napoli pede maisGoverno sérvio autoriza, e torcedores vão a estádio comemorar títuloMorata entra na mira da Inter de Milão para a próxima temporada E MAIS:

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