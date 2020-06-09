Ronaldinho conta sobre vida na pandemia e carinho com Barça

Crédito: Ronaldinho está em luxuoso hotel em Assunção, no Paraguai (Divulgação

Ronaldinho Gaúcho está fazendo sua quarentena em um luxuoso hotel de propriedade do Barcelona em Assunção. O brasileiro está no Paraguai por conta da suposta entrada no país com documentos falsos. Em entrevista ao “Mundo Deportivo”, o ex-jogador contou que está sendo bem tratado, revelou que consegue manter uma rotina de atividades físicas diárias, apesar dos dias serem longos.

Devido a pandemia do coronavírus, o campeão do mundo acredita que o futebol não será, em um primeiro momento, como era antes da COVID-19.

- Vivemos uma pandemia que nos faz pensar na próxima temporada. Não ter partidas por tanto tempo, imaginar estádios vazios e não ter a energia dos torcedores. Vamos ter que nos adaptar a essa nova normalidade.Fala sobre gestão de negócios não é para mim, mas o esforço deverá ser maior para manter o clube no mesmo nível.

Para além dos problemas sanitários que o mundo está passando, Ronaldinho também comentou sobre sua relação com o Barça e guarda momentos inesquecíveis.

- Eu e o Barcelona estamos unidos para sempre. Será sempre minha segunda cidade. É o clube mais incrível e os torcedores vivem no fundo do meu coração. Minha história toda foi linda com o Barça. Foram muitos títulos e partidas mágicas.