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futebol

Ronald Koeman pode ser anunciado no Barcelona nesta terça-feira

Técnico da seleção holandesa já acertou as bases do contrato com diretor culé nesta madrugada. Koeman também começa a definir como será a pré-temporada do clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 08:54

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:54

Crédito: AFP
Ronald Koeman pode ser confirmado como novo técnico do Barcelona ainda nesta terça-feira, segundo o “Mundo Deportivo”. Óscar Grau, diretor geral do clube, viajou para Amsterdam para que o treinador assine um contrato por duas temporadas. O comandante da seleção holandesa tem uma cláusula que o permite sair para a equipe blaugrana. Em um primeiro momento, seria após a Eurocopa 2020, mas o adiamento do torneio permite sua ida nesse verão.A conversa entre as duas partes ganhou um avanço significativo durante esta madrugada em discussões a respeito das bases contratuais. Koeman também conversa com a Federação Holandesa para se ver livre e acordou em levar para a Catalunha o nome de Alfred Schreuder, ex-técnico do Hoffenheim, como auxiliar.
Também nesta terça-feira, em uma reunião virtual com outros membros da diretoria do Barcelona, Koeman deve começar a planejar a temporada e estudar jogador por jogador que possa deixar o elenco e sugerir nomes que possam ser contratados. A pré-temporada também será avaliada, uma vez que os atletas saíram de férias, mas ainda não possuem prazo para retornar ao clube.

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