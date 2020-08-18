Ronald Koeman pode ser anunciado no Barcelona nesta terça-feira

Ronald Koeman pode ser confirmado como novo técnico do Barcelona ainda nesta terça-feira, segundo o “Mundo Deportivo”. Óscar Grau, diretor geral do clube, viajou para Amsterdam para que o treinador assine um contrato por duas temporadas. O comandante da seleção holandesa tem uma cláusula que o permite sair para a equipe blaugrana. Em um primeiro momento, seria após a Eurocopa 2020, mas o adiamento do torneio permite sua ida nesse verão.A conversa entre as duas partes ganhou um avanço significativo durante esta madrugada em discussões a respeito das bases contratuais. Koeman também conversa com a Federação Holandesa para se ver livre e acordou em levar para a Catalunha o nome de Alfred Schreuder, ex-técnico do Hoffenheim, como auxiliar.