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Ronald Koeman é favorito para assumir comando do Barcelona

Treinador holandês pode receber dois anos de contrato e clube já entrou em contato com agente para entender como o técnico pode se desligar da seleção holandesa...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 08:42

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 08:42

Crédito: AFP
Ronald Koeman é o nome mais forte para assumir o comando do Barcelona na próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. A especulação indica que por conta das eleições presidenciais no clube, a proposta deve ser de dois anos de contrato. Os culés entraram em contato com Rob Jansen, agente do treinador, para saber como o técnico pode se desligar da seleção holandesa.
Koeman é um nome que agrada a diversos membros nos bastidores blaugranas por se tratar de um ídolo e um personagem que conhece a história e filosofia do Barça. Além disso, é um profissional que sabe tratar muito com jovens, visto seu atual elenco da Holanda, mas também sabe lidar com atletas pesados.
O treinador pode ser mais um holandês na lista de consagrados técnicos do Barcelona, como Johan Cruyff e Frank Rijkaard. O comandante também encontrará Frenkie De Jong, com quem já trabalha atualmente na seleção holandesa. No entanto, a situação do Barcelona é complexa e questões políticas podem diminuir o interesse.

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