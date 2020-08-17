Ronald Koeman é favorito para assumir comando do Barcelona

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Ronald Koeman é o nome mais forte para assumir o comando do Barcelona na próxima temporada, de acordo com o “Mundo Deportivo”. A especulação indica que por conta das eleições presidenciais no clube, a proposta deve ser de dois anos de contrato. Os culés entraram em contato com Rob Jansen, agente do treinador, para saber como o técnico pode se desligar da seleção holandesa.

Koeman é um nome que agrada a diversos membros nos bastidores blaugranas por se tratar de um ídolo e um personagem que conhece a história e filosofia do Barça. Além disso, é um profissional que sabe tratar muito com jovens, visto seu atual elenco da Holanda, mas também sabe lidar com atletas pesados.