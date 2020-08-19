Ronald Koeman é anunciado como novo treinador do Barcelona

O Barcelona anunciou de forma oficial a contratação do técnico Ronald Koeman por duas temporadas. O clube blaugrana, com a ajuda do novo treinador que sacrificou parte de seu salário, pagou uma indenização de cinco milhões de euros (R$ 32,5 milhões) para a Federação Holandesa, com quem o comandante tinha vínculo até 2022.A apresentação do veterano de 57 anos será ainda nesta tarde de quarta-feira e se fará de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários por conta da Covid-19. Os dirigentes consideram que a importância do ex-jogador e o cargo que irá ocupar em um momento turbulento merecem um ato de prestígio e não apenas uma coletiva de imprensa virtual.