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Ronald Koeman é anunciado como novo treinador do Barcelona

Clube divulgou acerto na manhã desta quarta-feira em suas redes sociais. Acordo será de dois anos e Barça teve ajuda de técnico para pagar indenização a Federação Holandesa...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 08:11

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 08:11

Crédito: AFP
O Barcelona anunciou de forma oficial a contratação do técnico Ronald Koeman por duas temporadas. O clube blaugrana, com a ajuda do novo treinador que sacrificou parte de seu salário, pagou uma indenização de cinco milhões de euros (R$ 32,5 milhões) para a Federação Holandesa, com quem o comandante tinha vínculo até 2022.A apresentação do veterano de 57 anos será ainda nesta tarde de quarta-feira e se fará de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários por conta da Covid-19. Os dirigentes consideram que a importância do ex-jogador e o cargo que irá ocupar em um momento turbulento merecem um ato de prestígio e não apenas uma coletiva de imprensa virtual.
Koeman tem vasta experiência com equipes holandesas, mas também já comandou Valencia, Southampton, Everton e Benfica. O treinador se torna o quinto holandês contratado como técnico pelo clube culé e todos tiveram suas passagens marcadas com títulos.

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