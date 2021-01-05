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futebol

Ronald Koeman afirma que Barcelona precisa de reforços

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, técnico do Barcelona admite que novos jogadores seriam bem-vindos ao clube, mas que tudo depende da direção blaugrana...

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 19:04
Crédito: Reprodução
Crescendo de produção na temporada, o técnico Ronald Koeman parece não estar satisfeito com o elenco que tem no Barcelona. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o comandante da equipe catalã disse que deseja a chegada de reforços para o plantel blaugrana.
+ Veja a tabela da La Liga- Qualquer equipe e qualquer técnico vê como um time pode ser melhorado. Eu também. A única coisa que fiz foi colocar um plano de baixas e pessoas que podem vir. E depende do clube se é possível ou não. Se possível, ele será ativado. E se não for possível, continuaremos com o que temos - disse Koeman.
+ Thiago Silva, David Luiz e mais: veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
O Barcelona enfrenta o Athletic Bilbao nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol, às 17h (de Brasília). O jogo será disputado no Estádio San Mamés, no País Basco.

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