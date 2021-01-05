Ronald Koeman afirma que Barcelona precisa de reforços

Crescendo de produção na temporada, o técnico Ronald Koeman parece não estar satisfeito com o elenco que tem no Barcelona. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o comandante da equipe catalã disse que deseja a chegada de reforços para o plantel blaugrana.

+ Veja a tabela da La Liga- Qualquer equipe e qualquer técnico vê como um time pode ser melhorado. Eu também. A única coisa que fiz foi colocar um plano de baixas e pessoas que podem vir. E depende do clube se é possível ou não. Se possível, ele será ativado. E se não for possível, continuaremos com o que temos - disse Koeman.