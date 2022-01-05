Ronald faz elogios ao Castanhal-PA antes do confronto pela Copa SP

Após estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio volta a campo pela competição na próxima quinta-feira (6) quando enfrenta o Castanhal-PA, que também venceu na primeira rodada. Enquanto a equipe gaúcha derrotou o Mixto-MT por 2 a 0, o time paraense venceu os donos da casa, XV de Jaú, por 1 a 0.>Receba as principais notícias do esporte no Telegram- O time do Castanhal é uma equipe muito forte, acredito que vai ser um jogo pra buscar a classificação, de ambos os times, devemos respeitá-los e impor nosso ritmo de jogo pra buscar a vitória – disse o meio-campista Ronald.

O atleta, que está disputando sua primeira Copinha, saiu do banco na estreia para dar a assistência no segundo gol gremista. Ele falou sobre a sensação de jogar pela primeira vez a principal competição de base do país e projetou o restante dos jogos da primeira fase.

- Momento incrível, poder estrear na Copa São Paulo e ajudando a equipe rumo à vitória, foi uma grande estreia. Acredito que todos os jogos vão ser dificílimos, devemos entrar com a mesma concentração e empenho em todos para conseguir nossos objetivos – contou.

Apesar da forte chuva que acometeu o campo na primeira rodada, Ronald acertou 95% dos passes que tentou no jogo e fez elogios ao gramado do estádio Jauzão:

- O campo é bom. Acredito que não será um problema nessa primeira fase. Talvez possa ficar um pouco pesado, embarrado pela chuva, porém devemos nos adaptar o mais rápido possível quando tiver esse clima.