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Ronald diz que está confiante para confronto diante do Palmeiras

Meio-campista do Fortaleza afirma que equipe já conseguiu dar demonstrações de sua força, principalmente, quando atua na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 14:36

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 14:36

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Após atuar os 90 minutos contra o São Paulo no empate por 3 a 3 pelo encontro de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil, o volante Ronald já "virou a chave" para o Brasileiro. No próximo domingo (18), às 20h30, a equipe receberá o Palmeiras na Arena Castelão pela 17ª rodada do campeonato.
Confiante, o atleta relembrou grandes atuações do time cearense emcasa para justificar o otimismo.
- Ganhamos do Atlético-MG e do Inter aqui. Duas das melhores equipes do Brasileirão. Sem falar nesse empate contra o São Paulo, mesmo atuando com dois a menos na parte final da partida. Já mostramos do que somos capazes em nossos domínios - destacou Ronald.
Com 21 pontos e na oitava posição, o Fortaleza está muito próximo doPalmeiras na tabela - sétimo colocado com 22 pontos:
-É um confronto direto. Se ganharmos, podemos ficar muito próximos do G4. Vai ser um jogo difícil porque o elenco do Palmeiras é bastante qualificado, mas, como eu disse, nós também temos nosso valor e provamos isso dentro dacompetição.

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