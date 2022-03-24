Ronald destaca confiança do Maringá antes da semifinal contra o Operário

O Maringá enfrenta o Operário nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Parananaense. Depois de golear o Cascavel, o time vai até o Germano Krüger em busca da vantagem.
Titular e destaque na zaga do time visitante, Ronald destacou a excelente campanha feita por sua equipe até aqui. Segundo ele, o Maringá está pronto para chegar até a final.
- Estamos fazendo um grande campeonato e não é atoa que chegamos até essa fase. A confiança está alta, pois sabemos da nossa qualidade e precisamos conquistar um bom resultado jogando na casa do adversário - disse o jogador.
Ronald já demonstrou ser um zagueiro com presença na área. Além de se destacar nas bolas aéreas, o defensor foi responsável pelo quinto gol da equipe na goleada sobre o Cascavel. De acordo com o camisa 14, a bola parada é bastante treinada e pode ser um fruto em mais uma fase decisiva. - Fiquei muito feliz pelo gol e acredito que é uma jogada muito forte do nosso time. Temos trabalhado bastante essas jogadas de bola parada e se Deus quiser vamos saber aproveitar lá na frente. - destacou o defensor
No próximo domingo, a segunda partida será no Maringão. O outro duelo da semifinal está sendo entre Athletico e Coritiba. No jogo de ida, o Coxa levou a melhor jogando fora de casa.