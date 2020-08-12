futebol

Ronald decide e Botafogo-SP leva a melhor diante do Confiança-SE

Atacante anotou um gol em cada tempo e a Pantera conquistou a primeira vitória na competição...

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 21:08

LanceNet

Crédito: Reprodução/SporTV
No Santa Cruz, o Botafogo-SP contou com a noite inspirada de Ronald e venceu o Confiança-SE por 2 a 0. Com o placar, a Pantera soma os primeiros pontos na competição. O Azulão continua com apenas um ponto.Na próxima rodada, o Botafogo-SP encara o Guarani, no Santa Cruz. O Confiança tenta a recuperação diante do Avaí, no Batistão.
O confronto
Se o Botafogo queria um gol no começo, o objetivo foi alcançado na casa dos 6 minutos. No passe de Tanque, Ronald bateu cruzado e venceu o goleiro Rafael Santos, 1 a 0.
A vantagem animou a Pantera, que manteve o ímpeto ofensivo e novamente assustou com Ronald. Desta vez, o goleiro levou a melhor no confronto e salvou.
Nos minutos finais, novamente Ronald deu trabalho ao Azulão. Em jogada individual, o atacante chutou para o meio da área, desviou na zaga e quando foi ultrapassar a linha, Luan tirou.
Na etapa final o Confiança saiu para o jogo. Na base do abafa, o Azulão tentou o empate e o susto veio com Reis. Em chute forte, a bola passou perto do gol paulista.
Na primeira resposta do Bota o gol que sacramentou o resultado. O atacante Ronald aproveitou o erro na saída de bola, avançou e tocou por cobertura na saída do goleiro, 2 a 0.
Com o resultado consolidado, o Botafogo apenas administrou o placar e saiu de campo com os três pontos e a primeira vitória na Série B.

