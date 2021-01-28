Ronald confia na 'rodagem' do elenco do Fortaleza para fugir do rebaixamento

Crédito: Felipe Oliveira/Fortaleza

A reta final do Brasileirão chegou e o Fortaleza vive um grande sufoco. Desde a saída de Rogério Ceni, o time caiu de produção, se encontra com o terceiro técnico na temporada e precisa somar pontos para fugir do rebaixamento.

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No fim de semana, o adversário é o Atlético-MG, rival que está na parte alta da classificação e briga pelo título nacional.

Consciente que o jogo será complicado, o meio-campista Ronaldo aposta na ‘rodagem’ do elenco para suportar o ímpeto do rival e sair do sufoco no Brasileirão.

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‘O grupo tem uma maturidade para lidar com esses tipos de adversidade, jogadores que têm bastante rodagem e que passam experiências para nós, mais jovens, também. Nós sabemos que estamos em uma situação complicada, mas estamos trabalhando forte. Sabemos o que fazer para conseguir dessa situação, e com muito trabalho, vamos conseguir’, afirmou na coletiva.