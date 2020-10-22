Ronald celebra seu primeiro título com a camisa do Fortaleza

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Um dos destaques do time de Rogério Ceni, Ronald pôde celebrar o título do Cearense na noite da última quarta-feira (21) após a vitória do Fortaleza sobre o Ceará por a 1 a 0. No primeiro encontro da decisão, o Fortaleza havia vencido por 2 a 1.

- Esse título representa muita coisa para mim, passou um filme na minha cabeça, estou muito feliz em fazer parte dessa conquista e espero dar muita alegria a torcedor tricolor - comemorou o meio-campista de 23 anos de idade contratado em agosto junto ao Juventus-SC.

O jogador está à disposição para a próxima decisão da equipe que enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O confronto está marcado para o próximo domingo (25) às 20h30 sendo que nenhum dos times chega com a vantagem em função do primeiro encontro ter terminado em 3 a 3. Para avançar, qualquer vitória é suficiente para o Leão do Pici.