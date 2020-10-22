Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ronald celebra seu primeiro título com a camisa do Fortaleza

Meio-campista contratado junto ao Juventus-SC, em pouco tempo, ganhou a titularidade e função de destaque no time de Rogério Ceni...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 11:41

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 11:41

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Um dos destaques do time de Rogério Ceni, Ronald pôde celebrar o título do Cearense na noite da última quarta-feira (21) após a vitória do Fortaleza sobre o Ceará por a 1 a 0. No primeiro encontro da decisão, o Fortaleza havia vencido por 2 a 1.
- Esse título representa muita coisa para mim, passou um filme na minha cabeça, estou muito feliz em fazer parte dessa conquista e espero dar muita alegria a torcedor tricolor - comemorou o meio-campista de 23 anos de idade contratado em agosto junto ao Juventus-SC.
O jogador está à disposição para a próxima decisão da equipe que enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.
O confronto está marcado para o próximo domingo (25) às 20h30 sendo que nenhum dos times chega com a vantagem em função do primeiro encontro ter terminado em 3 a 3. Para avançar, qualquer vitória é suficiente para o Leão do Pici.
- Uma partida importante que vale muito para gente, sabemos daqualidade da equipe adversária, mas já mostramos do que somos capazese vamos em busca dessa classificação - acredita Ronald.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados