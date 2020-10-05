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futebol

Rômulo quer fim de temporada perfeito em 2020 no Busan I Park

Revelado nas categorias de base do Bahia, meia tem sido decisivo na Coreia do Sul
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LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 14:24

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:24

Crédito: Divulgação / Busan I Park
O meia Rômulo, que está na Coreia do Sul vestindo a camisa do Busan I Park e que foi um dos responsáveis pelo acesso do clube para a primeira divisão do país, falou sobre a expectativa para a equipe fazer uma grande reta final de temporada em 2020.
- Vamos lutar muito para que essas próximas semanas sejam de grandes resultados para todos. Vamos trabalhar muito para que possamos terminar bem o campeonato, com o Busan em uma boa posição na tabela de classificação. O grupo está se dedicando muito para que isso aconteça - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que foi revelado nas categorias de base do Bahia, esse ano tem sido muito bom para ele individualmente.
- Esse ano, mais uma vez, tem sido muito especial individualmente. Tenho trabalhado muito para ajudar o Busan e para melhorar meu rendimento em campo com a camisa do clube.

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