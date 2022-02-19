Rômulo faz três e Athletico goleia Cianorte pelo Paranaense

Neste sábado (19), o Athletico Paranaense conquistou uma vitória importante pelo Campeonato Paranaense por 5 a 1. Atuando na Arena da Baixada, a equipe contou com uma atuação de gala de Rômulo que marcou três gols. Pablo Siles anotou o quarto, Jader o quinto e Luiz Fernando fez o de honra para o Cianorte.
Com o resultado, o Furacão subiu para a vice-liderança com 17 pontos, já o Cianorte estacionou em quinto, com 14. A equipe da capital agora se concentra na Recopa Sul-Americana, contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília).JOGO AGITADO!Logo aos três minutos, Dani Bolt fez fila, invadiu a área, foi derrubado por Eduardo Doma e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Rômulo bateu no canto direito e abriu o marcador.
O Cianorte quase empatou em seguida, após bobeira de Fasson, Luiz Fernando aproveitou e quase encobriu o goleiro. Alan Grafite recebeu da entrada da área e finalizou para fora.
Aos 15', Luiz Fernando roubou de Vinicius Kauê, invadiu a área e tocou na saída de Anderson, colocando a igualdade no placar. O duelo ficou lá e cá e mais tarde, Rômulo cobrou falta com perfeição, no ângulo e recolocou o Furacão na frente do placar.
RÔMULO TRÊS VEZES!O Furacão continuou com ímpeto no campo ofensivo e na volta do intervalo, logo aos 10 minutos, ampliou a vantagem. Rômulo recebeu na esquerda, driblou dois jogadores, chutou forte da entrada da área e fez o seu terceiro gol na partida.
Mais tarde, Pablo Siles soltou uma bomba de fora da área, no ângulo, marcando um golaço, sendo o quarto do CAP. O Cianorte ameaçou uma reação e teve duas boas oportunidades. Rômulo quase mais um, mas o goleiro Léo defendeu. Jader fechou a conta para o Athletico. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAAthletico Paranaense x Cianorte
Local: Arena da Baixada, Curitiba-PRData/horário: 19/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: João Paulo Romano QueirozAssistentes: Leandor Polli Glugoski e Daniel Pereira MelereQuarto árbitro: Eduardo da Silva SilveiraCartões amarelos: - Cartões vermelhos: - GOLS: Rômulo (5'/1T) (1-0), Luiz Fernando (15'/1T) (1-1), Rômulo (37'/1T) (2-1), Rômulo (10'/2T) (3-1), Pablo Siles (28'/2T) (4-1), Jader (43'/2T) (5-1)
Athletico - Técnico: Wesley Carvalho Anderson; Dani Bolt, Luan Patrick, Lucas Fasson (Lucas Halter 35'/2T) e Vinicius Kauê; Pablo Siles, Pierre (Juninho 42'/2T) e João Pedro; Daniel Cruz (João Vialle 30'/2T), Julimar (Jader - intervalo) e Rômulo.
Cianorte - Técnico: João Burse Léo; Bruno Leite, Edu Doma, Helder e Mateus; Ralf, Igor (Zé Vitor - intervalo), Matheus Farinha (Guilherme Teixeira 16'/2T) e Pelezinho (Fabricio 30'/2T); Luiz Fernando (Phillip 30'/2T) e Alan Grafite (Coutinho 15/2T).