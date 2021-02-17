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Rômulo fala sobre passagem pela Coreia do Sul e pretende confirmar permanência na Ásia em 2021

Meio-campista foi decisivo com a camisa do Busan nos últimos anos
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LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 11:25

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:25

Crédito: Divulgação / Busan I Park
Principal jogador do Busan I Park nas últimas três temporadas na Coreia do Sul, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre a passagem pelo clube neste período. Segundo o atleta, tudo que viveu no país foi muito especial.
- Estou muito feliz por tudo que construí com a camisa do Busan e no futebol coreano. Só tenho que agradecer à todos pelo respeito e carinho neste período, que foi de muito amadurecimento para mim dentro e fora de campo - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, seu destino será a Ásia em 2021.
- Estou motivado com essa possibilidade de permanecer no futebol asiático. Devo definir o quanto antes a minha situação.

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