Rômulo fala sobre passagem pela Coreia do Sul e pretende confirmar permanência na Ásia em 2021

Principal jogador do Busan I Park nas últimas três temporadas na Coreia do Sul, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre a passagem pelo clube neste período. Segundo o atleta, tudo que viveu no país foi muito especial.

- Estou muito feliz por tudo que construí com a camisa do Busan e no futebol coreano. Só tenho que agradecer à todos pelo respeito e carinho neste período, que foi de muito amadurecimento para mim dentro e fora de campo - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, seu destino será a Ásia em 2021.