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futebol

Rômulo fala sobre momento no Busan I Park, da Coreia do Sul

Revelado nas categorias de base do Bahia, meia tem sido decisivo na Coreia do Sul
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LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 18:04

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:04

Crédito: Divulgação / Busan I Park
Um dos principais nomes do Busan I Park, o meio-campista Rômulo falou sobre o ótimo desempenho que vem tendo no clube da Coreia do Sul. Segundo o jogador, sua meta agora é crescer na Ásia para alcançar seus objetivos no continente.
+ Veja a tabela da Champions League- Essas últimas temporadas foram muito especiais. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Pude construir uma história ano clube e no país com boas atuações e conquistas individuais. É um orgulho para mim isso - afirmou.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Ainda de acordo com o atleta, revelado nas divisões de base do Bahia e que está em fim de contrato com o Busan I Park, seu desejo é definir o futuro o quanto antes.
- Estamos conversando para saber os próximos passos. Estou em fim de contrato com o Busan e precisamos definir tudo o quanto antes. Estou tranquilo e motivado para 2021. Isso é o mais importante.

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