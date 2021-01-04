Rômulo fala sobre momento no Busan I Park, da Coreia do Sul

Crédito: Divulgação / Busan I Park

Um dos principais nomes do Busan I Park, o meio-campista Rômulo falou sobre o ótimo desempenho que vem tendo no clube da Coreia do Sul. Segundo o jogador, sua meta agora é crescer na Ásia para alcançar seus objetivos no continente.

+ Veja a tabela da Champions League- Essas últimas temporadas foram muito especiais. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei à Coreia do Sul. Pude construir uma história ano clube e no país com boas atuações e conquistas individuais. É um orgulho para mim isso - afirmou.

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Ainda de acordo com o atleta, revelado nas divisões de base do Bahia e que está em fim de contrato com o Busan I Park, seu desejo é definir o futuro o quanto antes.