Rômulo destaca anos na Coreia do Sul e deve confirmar ficar na Ásia em 2021

Principal nomes do Busan I Park nas últimas três temporadas na Coreia do Sul, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou a passagem pelo clube nestes últimos anos. Segundo o atleta, tudo que viveu no país foi muito especial.
- Tive uma passagem muito positiva no futebol coreano e com a camisa do Busan. Estou muito feliz com tudo que aconteceu. Trabalhei muito para fazer a minha história no clube e no país, e foi o que aconteceu - disse Rômulo.
Ainda de acordo com o atleta do Busan I Park, seu destino em 2021 será o continente asiático.
- Estou focado em minha permanência na Ásia. Tenho algumas propostas e espero definir tudo nos próximos dias - afirmou o meia brasileiro do Busan I Park.